Mission Produce Aktie

Mission Produce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QCW7 / ISIN: US60510V1089

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20.06.2026 17:21:10

Mission Produce Director Acquires $2.1 Million of Shares in Open Market. Does This Make AVO a Buy?

Long-time Mission Produce Inc (NASDAQ:AVO) director Jay Pack recently bought 189,000 shares of the avocado and mango supplier for $2.1 million.On June 15, 2026, Pack reported the acquisition of 188,550 shares of the company, mostly in his name, and some by his spouse, in two open market transactions, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($11.34); post-transaction value based on June 15, 2026 market close ($11.34).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
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