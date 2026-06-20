Mission Produce Aktie
WKN DE: A2QCW7 / ISIN: US60510V1089
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20.06.2026 17:21:10
Mission Produce Director Acquires $2.1 Million of Shares in Open Market. Does This Make AVO a Buy?
Long-time Mission Produce Inc (NASDAQ:AVO) director Jay Pack recently bought 189,000 shares of the avocado and mango supplier for $2.1 million.On June 15, 2026, Pack reported the acquisition of 188,550 shares of the company, mostly in his name, and some by his spouse, in two open market transactions, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($11.34); post-transaction value based on June 15, 2026 market close ($11.34).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Mission Produce Inc Registered Shs
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07.06.26
|Ausblick: Mission Produce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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11.03.26
|Ausblick: Mission Produce mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mission Produce Inc Registered Shs
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