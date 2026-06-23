Mission Produce Aktie
WKN DE: A2QCW7 / ISIN: US60510V1089
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23.06.2026 20:02:00
Mission Produce Director Buys $3.2 Million Shares. Is it Time to Invest in AVO?
A long-time director of Mission Produce (NASDAQ:AVO), a global avocado distributor, reported a big purchase of shares amid a year of share price declines and sector headwinds.Bruce C. Taylor reported the open-market purchase of 286,410 shares for a total of ~$3.23 million on June 17, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($11.27); post-transaction value based on the trade-date close price ($11.07).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Mission Produce Inc Registered Shs
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07.06.26
|Ausblick: Mission Produce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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11.03.26
|Ausblick: Mission Produce mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mission Produce Inc Registered Shs
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