Mission Produce gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mission Produce präsentierte in der am 08.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,210 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 357,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 450,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at