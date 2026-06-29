Mission Produce Aktie
WKN DE: A2QCW7 / ISIN: US60510V1089
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29.06.2026 16:31:31
Mission Produce Insider Buys 100,000 Shares as Avocado Production Surges. Is AVO a Buy?
Director Bruce C. Taylor disclosed the purchase of 100,000 shares of Mission Produce (NASDAQ:AVO) in multiple open-market transactions on June 22 and June 23, 2026, for a total consideration of approximately $1.13 million, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($11.28); post-transaction value based on June 23, 2026 market close ($11.28).* 1-year performance calculated using June 23, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Mission Produce Inc Registered Shs
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07.06.26
|Ausblick: Mission Produce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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11.03.26
|Ausblick: Mission Produce mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mission Produce Inc Registered Shs
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