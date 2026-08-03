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03.08.2026 06:31:29
Mission Valley Bancorp: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Mission Valley Bancorp äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte Mission Valley Bancorp einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,24 Prozent auf 9,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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