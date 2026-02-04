Mission Valley Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mission Valley Bancorp lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,99 Prozent auf 9,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,39 USD. Im Vorjahr waren 1,87 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 33,96 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 34,90 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 52,85 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at