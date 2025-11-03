Mission Valley Bancorp verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mission Valley Bancorp hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mission Valley Bancorp 0,420 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,7 Millionen USD – eine Minderung von 32,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at