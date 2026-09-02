SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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02.09.2026 04:47:33
Missouri Voters Appear to Recall City Councilman Over Data Center Support
Initial results showed that residents of Independence, Mo., voted overwhelmingly to recall an official who backed billions of dollars in tax breaks for a data center.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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