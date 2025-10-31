Mister Car Wash legte Quartalsergebnis vor

Mister Car Wash hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mister Car Wash 0,070 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 263,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 249,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at