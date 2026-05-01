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01.05.2026 06:31:29
Mister Car Wash öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Mister Car Wash präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 277,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 261,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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