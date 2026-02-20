20.02.2026 06:31:28

Mister Car Wash zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mister Car Wash hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 261,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 251,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,310 USD. Im letzten Jahr hatte Mister Car Wash einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,05 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 994,73 Millionen USD in den Büchern gestanden.

