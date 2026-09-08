KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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08.09.2026 10:49:33
Mistral erhält Milliardenspritze: Europäisches Startup will US-KI-Riesen die Stirn bieten
US-Konzerne dominieren den KI-Markt, doch Europa hält dagegen. Das Pariser Startup Mistral positioniert sich als Alternative zu OpenAI und Co. und erhält nun eine Milliardenfinanzierung. Mit dem neuen Kapital will das Unternehmen seine Position deutlich ausbauen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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