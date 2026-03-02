|
Mistral Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi Bearer Shares: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Mistral Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi Bearer Shares hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 TRY gegenüber -0,130 TRY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 1,24 Milliarden TRY gegenüber 106,5 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,130 TRY beziffert, während im Vorjahr 0,220 TRY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 333,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 322,96 Millionen TRY erwirtschaftet worden.
