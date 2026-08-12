MISTRAS Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MISTRAS Group äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MISTRAS Group 0,100 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 193,1 Millionen USD gegenüber 185,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at