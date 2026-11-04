MISTRAS Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MISTRAS Group hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach 0,410 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat MISTRAS Group im vergangenen Quartal 204,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MISTRAS Group 195,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at