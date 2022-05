MISTRAS Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MISTRAS Group lud am 04.05.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,200 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at