MISTRAS Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MISTRAS Group hat am 04.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat MISTRAS Group im vergangenen Quartal 181,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MISTRAS Group 172,7 Millionen USD umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 0,530 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MISTRAS Group 0,600 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 729,64 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 724,02 Millionen USD.

