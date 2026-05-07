MISTRAS Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MISTRAS Group präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 169,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 161,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at