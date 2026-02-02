MISUMI Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MISUMI Group stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 33,42 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 36,38 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 114,85 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 103,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at