MISUMI Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MISUMI Group hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,68 Prozent auf 745,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 679,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at