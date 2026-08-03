MISUMI Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MISUMI Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MISUMI Group ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 824,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MISUMI Group einen Umsatz von 687,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at