MISUMI Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MISUMI Group hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,78 JPY. Im Vorjahresviertel hatte MISUMI Group 32,29 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 106,45 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MISUMI Group 98,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at