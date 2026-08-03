MISUMI Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MISUMI Group hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 44,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 26,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MISUMI Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 131,44 Milliarden JPY im Vergleich zu 99,37 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at