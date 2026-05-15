MISUMI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MISUMI lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 60,99 JPY, nach 63,10 JPY im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat MISUMI mit einem Umsatz von insgesamt 15,83 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,71 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 147,52 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 181,38 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 60,04 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 62,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at