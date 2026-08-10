MISUMI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MISUMI hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 48,28 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MISUMI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at