MISUMI verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MISUMI äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,03 JPY. Im Vorjahresviertel waren 12,59 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 15,19 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,26 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at