MISUMI vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MISUMI ließ sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MISUMI die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 56,62 JPY. Im Vorjahresviertel waren 43,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 15,36 Milliarden JPY, gegenüber 16,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,06 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at