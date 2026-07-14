BSI Aktie
ISIN: INE446901014
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14.07.2026 10:59:00
Mit „IT-Notfallkarte“ und Co.: BSI hilft Arztpraxen bei IT-Sicherheit
Das BSI hat Materialien veröffentlicht, um Arztpraxen bei der Umsetzung der IT-Sicherheitsrichtlinie zu unterstützen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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