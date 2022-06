Mit Ambulance lasse ich es diesen Monat richtig krachen

Als Teamleiter ‚Video-Processing‘ spricht Guido Kneuper im Interview über seinen Arbeitsalltag, Streaming, seine Lieblingsserie und die GigaTV Highlights für den Monat Juli. Zum Abrufangebot auf GigaTV gehören in den kommenden Wochen ‚Die Täuschung‘, ‚Matrix 4: Resurrections‘ und ‚The Magicians‘. Am meisten freut sich Guido Kneuper aber auf den Actionkracher ‚Ambulance‘.Guido, könntest du dich kurz vorstellen? Erzähle uns von deinen Aufgaben bei Vodafone.Seit April 2020 verantworte ich mit meinem Team im TV-Engineering die Video-Technik in unseren TV- Sendezentren (Playout-Center). Zu meinen Aufgaben zählt die Bereitstellung aller TV- und Radio-Programme im gesamten deutschen Kabelnetz. Zudem planen und bauen wir im Team sämtliche Systeme, die in den Sendezentren benötigt werden. In Rödelheim haben wir zuletzt beispielsweise eine riesige 9m SAT-Multifeed-Antenne ausgetauscht. Das war schon ziemlich spektakulär! Außerdem rüsten wir zurzeit unseren Technik-Standort Kerpen mit sehr viel TV-Technik auf. Dieser wird künftig eine zentrale Rolle für die Verbreitung der Rundfunk- und TV-Signale im Vodafone-Kabelnetz spielen. Im Augenblick arbeiten wir aber vor allem an der für Herbst geplanten Frequenzumstellung, mit der wir das TV-Angebot im Kabelnetz bundesweit harmonisieren.Wie sieht ein typischer Tagesablauf bei dir aus?Der Tag startet bei mir mit einem heißen Kaffee und einem selbstgemachten Müsli. Tagsüber befinde ich mich in vielen Abstimmungen mit meinem Team und anderen Fachbereichen. Da meine Mitarbeiter in Kerpen, Frankfurt und Stuttgart ihrer Arbeit nachgehen, bin ich jetzt wieder mehr unterwegs. Besonders intensiv ist der Austausch mit unserem ‚Content-Team‘, von denen wir beispielsweise die Metadaten für das EPG (Electronic Program Guide) erhalten, um diese für die korrekte Darstellung auf den Bildschirmen unserer Kabelkunden vorzubereiten.Welche Serie würdest du dir für einen Serienmarathon aussuchen?Es gibt viele gute Serien. Zu meinen Allzeit-Favoriten gehören Californication, Breaking Bad oder Suits. Ganz oben auf meiner aktuellen Watchlist steht Ozark. In dieser Kriminal-Dramaserie muss sich ein selbstständiger Finanzberater vor der Rache eines Drogenbosses schützen. Im Moment schaue ich mir aber vor allem Science Fiction-Filme auf Disney Plus an.Welche Filme kannst du uns diesen Monat aus der Vodafone Videothek empfehlen?Besonders unterhaltsam ist das Kriegsdrama ‚Die Täuschung‘ nach dem gleichnamigen Buch von Ben Macintyre. Wirklich gespannt bin ich aber auf den Film ‚Matrix 4: Resurrections‘. Wird es dem Widerstand endlich gelingen, die Menschen von den Maschinen zu befreien? Über die Vodafone Videothek werde ich die Crew ab dem 7. Juli bei ihrem Kampf für die Freiheit begleiten. Außerdem werde ich es im nächsten Monat mit dem Film ‚Ambulance‘ in meinem Wohnzimmer richtig krachen lassen. Das ist ein bildgewaltiger Actionfilm mit Michael Bay. Eine zweistündige Verfolgungsjagd, die sehr laut, ziemlich schnell und besonders spannend ist. Den Blockbuster haben wir zwar schon seit Juni im Angebot, aber bislang habe ich für den Abruf noch keine Zeit gehabt.Was sind deine Highlights im Juli aus der Mediathek?Sky One HD bei VodafoneZUM BeitragZu meinen Highlights in der TV-Mediathek zählt definitiv die fünfte Staffel der Mysteryserie ‚The Magicians‘ in deutscher Erstausstrahlung. In dieser Staffel müssen Quentins Freunde dessen Tod verarbeiten. Gleichzeitig bahnt sich eine neue Gefahr an, denn die Magie in der Welt ist auf einmal viel zu stark geworden. Und die bereits vor einigen Wochen von uns angekündigte Mediathek von Sky One werde ich im Juli durchstöbern, denn dort gibt es bald viel Neues zu entdecken. Eine letzte Frage: Welche Rolle spielt das lineare Fernsehen für dich?Ich nutze es recht häufig, parallel zu den Streaming-Angeboten. Um mich zu informieren und mich auch mal von Alltag ablenken zu lassen. Unterhalten lasse ich mich primär von den Streaming-Angeboten. Ich wechsele also zwischen beiden Welten hin und her, wobei ich tatsächlich immer mehr Zeit mit dem Durchstöbern von Abrufangeboten der non-linearen Programme verbringe. Denn die Zahl der Titel, die abrufbar sind, steigt kontinuierlich. Die Fernsehsender stellen immer mehr ihrer Inhalte auch als Abrufangebot in ihren Mediatheken zur Verfügung. Unseren Kunden bieten wir deshalb auf GigaTV schon seit langer Zeit ein sehr umfangreiches Mediatheken-Angebot.Der Beitrag Mit Ambulance lasse ich es diesen Monat richtig krachen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.