Mit Android 17 QPR2: GrapheneOS kommt doch auf das Pixel 11

Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
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11.11.2026 12:04:00
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 470,00
|2,79%
|Alphabet A (ex Google)
|267,05
|0,95%
|Alphabet C (ex Google)
|264,45
|0,92%
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