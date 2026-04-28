BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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28.04.2026 10:00:00
Mit Bestnoten ins Berufsleben: Luca Beyer erhält IHK-Auszeichnung für herausragenden Ausbildungsabschluss
+++ Luca Beyer: KFZ-Mechatroniker für System- und Hochvolttechnik aus dem BMW Group Werk Regensburg von der IHK geehrt +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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