Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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28.04.2026 10:00:00
Mit Bestnoten ins Berufsleben: Luca Beyer erhält IHK-Auszeichnung für herausragenden Ausbildungsabschluss
+++ Luca Beyer: KFZ-Mechatroniker für System- und Hochvolttechnik aus dem BMW Group Werk Regensburg von der IHK geehrt +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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