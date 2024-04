Mit Blick auf IPO: Motel-One-Gründer kauft Hotelkette zurück

Bei der Hotelkette Motel One boomen die Geschäfte. Gründer Dieter Müller will das Unternehmen schon bald an die Börse bringen. Dafür braucht er den Finanzinvestor Proprium Capital Partners nicht mehr. Die Beteiligung des Unternehmens wird für einen Milliardenbetrag zurückgekauft. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel