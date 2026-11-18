KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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18.11.2026 12:06:09
Mit chinesischer KI-Firma: Uber startet Robotaxi-Pilotprojekt in München
In den USA, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind selbstfahrende Taxis längst Normalität. Nun fahren auch in München die ersten Autos selbstständig durch die Stadt - zunächst jedoch noch in Begleitung. Erste Gäste können sich jetzt für das Pilotprojekt anmelden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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