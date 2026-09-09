09.09.2026 16:50:00

Mit Daytrading verdienen - So funktioniert’s - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

Kolumne
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Mit Daytrading verdienen So funktioniert’s

Viele Daytrader verlieren Geld, weil sie Marktbewegungen falsch deuten und entscheidende Preisbereiche übersehen.

In diesem Webinar zeigt Dr. Daniel Sinnig, wie Liquidity-Zonen helfen können, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche im Chart zu erkennen.

Lernen Sie, wo sich institutionelle Liquidität sammelt und wie Sie diese Zonen nutzen können, um präzisere Einstiege und bessere Trading-Entscheidungen zu treffen.

Mittwoch, 09.09.26, 18:00 Uhr

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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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