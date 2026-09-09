Mit Daytrading verdienen - So funktioniert’s - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr

Viele Daytrader verlieren Geld, weil sie Marktbewegungen falsch deuten und entscheidende Preisbereiche übersehen.

In diesem Webinar zeigt Dr. Daniel Sinnig, wie Liquidity-Zonen helfen können, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche im Chart zu erkennen.

Lernen Sie, wo sich institutionelle Liquidität sammelt und wie Sie diese Zonen nutzen können, um präzisere Einstiege und bessere Trading-Entscheidungen zu treffen.

Mittwoch, 09.09.26, 18:00 Uhr

Risikohinweis

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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