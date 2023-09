Mit der GigaKombi Internet, Mobilfunk oder TV kombinieren und sparen

Beatboxer und Loop-Musiker Reggie Watts im neuen TV-SpotBewusstsein fürs Bündelprodukt: Kunden können sparen, wenn sie Produkte kombinierenNeu- und Bestandskunden können Vodafones Produkte kombinieren und so monatlich sparen. Mit der GigaKombi erhalten Kunden ihre Verträge aus einer Hand. Dazu gibt es monatlich exklusive Vorteile. Die neue Werbe-Kampagne ‚Sounds like GigaKombi‘ erklärt Kunden, wie sie Internet, Mobilfunk und TV kombinieren können. Dafür hat sich Vodafone prominente Unterstützung an Bord geholt: den amerikanischen Beatboxer und Loop-Musiker Reggie Watts. Der in den sozialen Medien bekannt gewordene Watts baut einzelne Loops seiner Stimme so zusammen, dass sie einen kompletten Song ergeben. Auch die GigaKombi macht genau das: Sie kombiniert die drei Vodafone-Produkte so miteinander, dass sie zusammen etwas noch Besseres ergeben. Wie das bei Reggie Watts klingt und welchen Song Vodafone dafür ausgewählt hat, sehen Zuschauer ab heute im Fernsehen und Kino.{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@id":"https:\/\/vf-newsroom.de\/digitales-leben\/gigakombi-werbung-kampagne-reggie-watts\/#arve-youtube-7znradvm6h0650bdde678866542563237","type":"VideoObject","embedURL":"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/7znradVm6H0?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0"}Björn Simon, Head of Advertising bei Vodafone Deutschland: „Mit Reggie Watts konnten wir einen besonderen Künstler gewinnen, der unsere drei GigaKombi-Produkte mit guter Laune in Szene setzt. In Verbindung mit dem Song von Depeche Mode ist der Ohrwurm garantiert.“Wer ist Reggie Watts?Reggie Watts ist für seine einzigartige und experimentelle Herangehensweise an Musik und Comedy bekannt. Er verwendet oft Schleifen von Geräuschen und Beats, um improvisierte Musik und humorvolle Auftritte zu kreieren. Er wurde in Stuttgart geboren, wuchs aber in den Vereinigten Staaten auf. Er erlangte Bekanntheit durch Auftritte in verschiedenen Comedy-Shows, darunter „Comedy Bang! Bang!“ und „The Late Late Show with James Corden“.Was ist die GigaKombi?Mehr erfahrenZur WebsiteDer Beitrag Mit der GigaKombi Internet, Mobilfunk oder TV kombinieren und sparen erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel