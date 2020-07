Mit der Guru App für Microsoft Teams können Nutzer schnell kommunizieren, engen Kontakt halten und auf dem neuesten Stand bleiben

PHILADELPHIA, 8. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Guru, die gemeinschaftlich genutzte Wissensmanagement-Lösung, mit deren Hilfe Ihre Fragen schnell beantwortet werden, gab heute die Einführung der neuen Guru App für Microsoft Teams bekannt. Mithilfe der Guru App können Nutzer von Teams direkt in der Benutzeroberfläche nach neuem Wissen suchen und ihr erworbenes Wissen teilen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und engen Kontakt zu halten.

„Ein Grundprinzip von Guru bei der Entwicklung unserer Produkte besteht darin, ‚dort zu leben, wo Sie auch arbeiten'. Da mehr und mehr unserer Kunden ihren Messaging-Anforderungen mithilfe der Anwendungen von Microsoft gerecht werden, wollten wir es unseren Anwendern ermöglichen, Kontextwissen innerhalb von Microsoft Teams zu erhalten", sagte Diane Ruth, VP of Ecosystem bei Guru. „Wir freuen uns außerordentlich, Kunden von Microsoft bei der Lösung ihrer Herausforderungen im Bereich der Zusammenarbeit unterstützen zu können."

Nutzer von Teams können nun in Guru nach Wissen suchen und dieses teilen, die Richtigkeit des Wissens verifizieren, wichtige Benachrichtigungen empfangen und direkt am Wissenserwerb zusammenarbeiten – all dies, ohne das Chat-Interface von Teams verlassen zu müssen. Mithilfe von Guru und Teams können Ihre Arbeitsteams besser kommunizieren, engeren Kontakt halten und auf dem neuesten Stand bleiben.

„Organisationen sind zunehmend daran interessiert, ihre verteilt arbeitenden Teams besser miteinander zu verbinden und ihnen die Zusammenarbeit auf der Grundlage von gemeinschaftlich genutztem Wissen zu ermöglichen. Wir sind hoch erfreut, dass wir unseren gemeinsamen Kunden mithilfe des Guru Add-in für Microsoft Outlook und nun auch der Guru App für Microsoft Teams eine schnellere und einfachere Zusammenarbeit ermöglichen können", sagte Mike Ammerlaan, Director für Microsoft 365 Ecosystem Marketing bei Microsoft Corp.

Erfahren Sie mehr über die Guru App für Teams und nutzen Sie die App kostenlos.

Informationen zu Guru

Guru ist die gemeinschaftlich genutzte Wissensmanagement-Lösung zur Unterstützung der nächsten Generation von Wissensarbeitern. Guru bietet Teams bei Hunderten von Kunden, darunter führende Unternehmen wie Shopify, Square und Zoom, neue Möglichkeiten, institutionelles Wissen zu schaffen, zu finden und zu teilen, um auf dieser Grundlage überragende Kundenerfahrungen zu ermöglichen. Guru wurde von Rick Nucci und Mitchell Stewart gegründet, zwei Veteranen der Branche für Unternehmenssoftware, und verfügt über Niederlassungen in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania und in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmen erhält Risikokapital von den führenden Venture-Capital-Firmen Accel Partners, Thrive Capital, Emergence Capital und FirstMark Capital, mit zusätzlicher finanzieller Unterstützung durch den Slack Fund und Michael Dell 's MSD Capital. Weitere Informationen finden Sie unter www.getguru.com oder folgen Sie @Guru_HQ auf Twitter.

