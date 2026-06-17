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WKN DE: A2AMK9 / ISIN: AT00000VIE62

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17.06.2026 14:35:00

Mit drei Monaten Verspätung: Neues Hotel am Flughafen Wien öffnet

Am Flughafen Wien geht mit dem "Leonardo Smart Vienna Airport" demnächst ein drittes Hotel in Betrieb. Mit 510 Zimmern ist es das größte Hotel Niederösterreichs. Die Eröffnung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) findet nächste Woche Donnerstag statt, teilte der Flughafen Wien am Mittwoch mit. Ursprünglich war der Start für März als "Vienna House Easy by Wyndham" geplant, doch die als Betreiberin vorgesehene Berliner Revo-Hospitality-Gruppe ging im Jänner pleite.

Entwickelt wurde die Hotelimmobilie von der Mamma Group von Investor Herbert Pinzolits. Laut "Kronen Zeitung" verkaufte Pinzolits das Gebäude an die israelische Fattal Holding, die es Anfang Juli unter der neuen Marke "Leonardo Smart" eröffnen wird. Zum Kaufpreis sagte Pinzolits der Zeitung, er sei "zufrieden".

pro/bel

ISIN AT00000VIE62 WEB http://www.viennaairport.com

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