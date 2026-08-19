19.08.2026 16:54:38

Mit Drohnen und KI Waldbrände frühzeitig erkennen

RODING (dpa-AFX) - Mit einem innovativen System zur Früherkennung von Waldbränden sollen künftig Feuerwehren unterstützt werden. Dafür bringt ein deutsch-tschechisches EU-Modellprojekt mit dem Namen "CTRL-F" Drohnen, Künstliche Intelligenz und moderne Sensorik zusammen. Im ostbayerischen Neubäuer Forst bei Roding, der als Testregion dient, stellten die Projektbeteiligten die Möglichkeiten des Systems vor.

In dem Wald wurden hierfür Sensoren zur Erkennung von Brandgasen an Bäumen angebracht. In einer fest installierten Drohnenstation - einer Art Drohnengarage - ist eine mit Wärmebildkamera ausgestattete Drohne rund um die Uhr startbereit. Diese kann entweder von den Sensoren alarmiert werden, zu regelmäßigen Patrouillenflügen aufsteigen oder von der Feuerwehr per Mausklick gestartet werden, um sich ein Lagebild zu verschaffen, wie Projektleiter Stefan Geißelsöder, Professor an der Hochschule Ansbach, erläuterte. Die Drohne überträgt auf dem Flug zum gemeldeten Brandort per Livestream Kamerabilder, die in Echtzeit von der KI ausgewertet werden.

Ziel des auf drei Jahre angelegten Projekts ist, nach der Testphase im Landkreis Cham ab dem kommenden Frühjahr vier Drohnen im deutsch-tschechischen Grenzbereich des Bayerischen Walds und des Böhmerwalds zu installieren. Zu den Projektpartnern gehören die Start-ups NeuralDrones und KI64 sowie die tschechische Firma DronySIT, der Landkreis Cham und dessen Feuerwehren./fuw/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
11:29 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX kaum verändert -- DAX rutscht unter 25.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen