Mit E-Autos und Oberklassewagen: BMW stellt sich auf Wachstum ein

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

An der Börse kommen die Aussichten gut an: BMW rechnet mit einem leicht erhöhten Absatz in diesem Jahr. Schon jetzt sei eine höhere Nachfrage nach E-Autos zu spüren gewesen, heißt es. Und schon bald könnte mehr als die Hälfte aller verkauften Autos über einen vollelektrischen Antrieb verfügen.