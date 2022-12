Mit einer Nummer auf zehn Endgeräten erreichbar

Vodafone vereinfacht die gleichzeitige Nutzung digitaler Endgeräte für Privat- und GeschäftskundenHandy, Tablet, Notebook & Smartwatch: Bis zu zehn Geräte unter derselben Rufnummer im gleichen TarifAus dem Auto direkt aufs Smartphone: Gespräche werden unterbrechungsfrei übergebenZusätzliche SIM-Karten lassen sich einfach in der MeinVodafone-App verwaltenSmartphone, Zweithandy, Smartwatch, Tablet, Notebook oder Autotelefon – die Zahl der Endgeräte, über die wir gleichzeitig telefonieren oder das mobile Internet nutzen, nimmt immer mehr zu. Viele Kunden wollen über ihre Kommunikationslösungen ortsungebunden am liebsten mit ein und derselben Nummer erreichbar sein. Voraussetzung dafür ist eine Zusatzkarte zum Mobilfunkvertrag. Bei Vodafone ist dies für Privat- und Geschäftskunden die OneNumber. Ab sofort können Kunden damit bis zu zehn mobile Endgeräte mit nur einer Mobilfunk-Nummer nutzen – das sind fünf Mal mehr als bislang möglich waren. Eine weitere Neuerung: Gespräche können nun nahtlos von Gerät zu Gerät übergeben werden.Um einen laufenden Anruf beispielsweise von der Smartwatch auf das Smartphone zu übertragen, muss man auf dem Handy lediglich den Code *53 wählen. Damit man bei der Verwendung von bis zu zehn Geräten stets die Übersicht behält, kann in der Vodafone-Kunden-App (MeinVodafone) nun erstmals für die Hauptkarte und jede Zusatzkarte ein individueller Gerätename eingetragen werden. Zudem sind alle SIM-Karten im Rahmen von Vodafone OneNumber einem Vertrag zugeordnet und damit auch in einer Rechnung ausgewiesen.Die Vodafone OneNumber gibt es abhängig vom verwendeten Endgerät entweder als klassische SIM-Karte oder als moderne eSIM. Für jede Vodafone OneNumber fallen für Privatkunden 5 Euro pro Monat an. In einem Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen sind es monatlich 10 Euro. Hinzu kommt bei jeder Buchung eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro. Voraussetzung für die Nutzung der Vodafone OneNumber ist ein Black-, Red-, Smart-, Young oder GigaMobil-Tarif. In den Tarifen Smart Tech OneNumber, GigaMobil L/XL, GigaMobil Young L+/XL, Smart XL/XXL (ab 11.08.22), Red L/XL (ab 03.11.20), Young L+/XL (ab 08.02.21) ist eine zusätzliche OneNumber bereits entgeltfrei enthalten.Weitere Details für Privatkunden gibt es hier (OneNumber | Vodafone) Details für Geschäftskunden gibt es hier (Business Ultracard ist jetzt OneNumber | Vodafone)Der Beitrag Mit einer Nummer auf zehn Endgeräten erreichbar erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.