KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.06.2026 09:59:00
MIT entwickelt räumliches Langzeitgedächtnis-Framework für KI-Roboter
Mit einem Langzeitgedächtnis können Roboter wissen, wo sich welche Objekte befinden. Das MIT hat einen Ansatz für ein solches Gedächtnis-Framework entwickelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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