BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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17.06.2026 11:04:52
Mit Folgen für den Autosektor: BMW brechen nach heftiger Gewinnwarnung ein
Die Gewinnwarnung von BMW ist laut Analysten zwar ein "seltener Fehltritt". Die Titel des Münchner Autobauers geben in Frankfurt trotzdem deutlich nach. Die Nachricht zieht noch größere Kreise.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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