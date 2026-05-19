Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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19.05.2026 14:00:00
Mit KI: Apple stellt neue Funktionen für Barrierefreiheit vor
Mit den nächsten Versionen von iOS, iPadOS, watchOS und macOS plant Apple neue Features nicht nur für Menschen mit Behinderung. Sie nutzen Apple Intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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