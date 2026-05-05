KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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05.05.2026 17:35:00
Mit KI auf der Suche nach Arzneistoffen
Die Pharmabranche sieht enormes Potenzial in KI-Tools. Sie sollen Wirkstoffe finden und die Medikamentenentwicklung verkürzen. Hat KI das Zeug zum Wundermittel?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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