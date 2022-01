Mit Kryptowährung und NFTs: Walmart plant Einstieg ins Metaverse

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Von Jack DentonBarron’sÜbersetzung: Stefanie KonradNun will anscheinend auch Walmart ins Metaverse einsteigen. Außerdem will das Unternehmen seine eigene Kryptowährung und seine eigenen NFTs schaffen. Das geht aus Unterlagen hervor, die Walmart beim amerikanischen Patentamt (USPTO) eingereicht hat.Der Einzelhandelsriese wäre damit das nächste Unternehmen, das in die aufstrebende Branche der virtuellen Welten – das sogenannte Metaverse – einsteigt. Zu Walmarts Plänen könnte ein digitales Angebot seiner Produkte in Form von NFTs über das Metaverse gehören. Diese würden die Kunden mit dem Walmart-Token bezahlen.Am 30. Dezember hat Walmart mindestens drei Anmeldungen beim Patentamt eingereicht. Diese deuten darauf hin, dass das Unternehmen nun auch in digitale Assets und die virtuelle Welt expandieren will. Walmart hat nicht sofort auf eine Anfrage von Barron’s zu einer Stellungnahme reagiert.Zur Markenanmeldung gehören die Bereitstellung einer virtuellen Walmart-Währung und von Kryptowährungs-Austauschdiensten unter Verwendung der Blockchain-Technologie. Ein separater Antrag beim Patentamt beschreibt eine Software, die heruntergeladen werden kann, um Dienste von E-Commerce über Augmented Reality bis hin zur Verwaltung eines Portfolios von Kryptowährungen nutzen zu können.Ein anderer Antrag beschreibt die Möglichkeit eines Virtual-Reality-Spiels oder eines Online-Einzelhandelsdienstes mit einem Marktplatz für digitale Waren, die durch NFTs authentifiziert werden. Diese Waren könnten alles sein, von Haushaltsgeräten über Sportartikel, Kosmetikprodukte, Terrassenmöbel bis hin zu Musikinstrumenten. Sie sind alle in der Markenanmeldung aufgeführt.Die Walmart-Aktie wurde am Montag aufgrund eines Feiertags in den USA nicht gehandelt. Die Aktien sind 2022 bisher um 0,3 Prozent gestiegen. Im Vergleich: Der S&P 500 Index ist um 2,8 Prozent gesunken.