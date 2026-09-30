SEFE Aktie
WKN DE: A1JXBK / ISIN: US8157871067
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30.09.2026 10:38:15
Mit Merz abgestimmter Schritt: Reiche weist mehr Gaseinkäufe durch Staatsunternehmen Sefe an
Die deutschen Gasspeicher sind im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich weniger gefüllt. Wirtschaftsministerin Reiche wehrt sich lange gegen einen staatlichen Eingriff, vollzieht dann aber eine Kehrtwende. Nun ist klar, wie viel zusätzliches Gas beschafft werden soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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