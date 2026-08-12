Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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12.08.2026 15:35:00
Mit nur einer Zeile: Dieses KI-Tool erschafft per Prompt komplette 3D-Welten
Das KI-Tool „Worldclaw“ erstellt ganze 3D-Welten aus kurzen Prompts. Forscher von Tencent haben es mit einem speziellen Ansatz entwickelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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