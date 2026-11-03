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Lumentum Holdings Aktie

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WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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03.11.2026 06:52:00

Mit Nvidias Segen: Marvell will Lumentum für 115 Milliarden US-Dollar kaufen

Das Firmengebäude und der Schriftzug des Unternehmens Marvell

Marvell und Lumentum sind beide zentrale Hersteller in der Lieferkette von Nvidia, nun sollen sie zusammengehen. Der enorme Kaufpreis irritiert aber die Börse.

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