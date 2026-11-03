Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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03.11.2026 06:52:00
Mit Nvidias Segen: Marvell will Lumentum für 115 Milliarden US-Dollar kaufen
Marvell und Lumentum sind beide zentrale Hersteller in der Lieferkette von Nvidia, nun sollen sie zusammengehen. Der enorme Kaufpreis irritiert aber die Börse.
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