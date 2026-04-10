Raytheon Technologies Aktie
WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010
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10.04.2026 14:48:00
Mit One UI 8.5: Samsung weitet AirDrop-Support für Galaxy-Geräte aus
Samsung weitet AirDrop-Support für seine Galaxy-Geräte aus. Mit dem anstehenden Update auf One UI 8.5 sollen ihn zahlreiche weitere Smartphones erhalten. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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